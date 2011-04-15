Каховскую линию метро включат в состав БКЛ в два этапа

Каховскую ветку метро откроют в составе двух участков Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили в ГУП "Московский метрополитен".



Станция "Каховская" станет частью южного участка БКЛ в 2021 году, когда откроются станции БКЛ "Улица Новаторов", "Воронцовская", "Зюзино", "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект".



Станции "Варшавская" и "Каширская" будут частью восточного участка кольца. В 2022 году запланировано открытие "Текстильщиков", "Печатников", "Нагатинского затона" и "Кленового бульвара".



Сейчас на линии работают до 450 человек АО "Мосинжпроект" иАО "Мосметрострой".



До реконструкции "Каховская" принимала 57.8 тыс. чел./сут. После включения в БКЛ число пассажиров на станции увеличится до 95 тыс. в сутки.



"Варшавской" до реконструкции пользовались более 55.3 тыс. пассажиров в сутки. После ввода в Большое кольцо их число увеличится до 125 тыс. в сутки.



До реконструкции "Каширская" принимала более 78.1 тыс. чел./сут. С запуском кольцевой линии число пассажиров возрастет до 90 тыс. в сутки.



Эксперты предполагают, что в будущем каждая из станций Каховской линии будет принимать от 250 до 300 тыс. чел./сут.



Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, начался демонтаж плит платформы станции метро "Каховская".



"Также убирают верхнее строение пути в тупиках за станцией. Ранее на "Каховской" закончили демонтаж облицовки стен, колонн и гранитных полов платформы", - подчеркнул М.Хуснуллин.



Он отметил, что работы по реконструкции Каховской линии планируют завершить в 2021 году.



БКЛ - самый масштабный проект в истории метростроения в России и в мире. Длина нового кольца составит около 70 км с 31 станцией.



Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца. Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные линии железной дороги.



Шесть станций БКЛ открылись в 2018 году: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА", "Петровский парк" и "Савёловская".



Работы по проектированию и строительству развернуты на всех участках БКЛ. Готово уже более 70% тоннелей Большого кольца.



До конца 2019 года планируется завершить строительство участка Некрасовской линии от станции "Косино" до "Авиамоторной" (последняя войдет в состав БКЛ), а также участка Большой кольцевой линии от "Авиамоторной" до "Лефортово".



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 19.09.2019