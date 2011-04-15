Цены на бензин за неделю, с 9 по 15 сентября, не изменились - 44.6 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 9 по 15 сентября 2019 года, не изменились и составили 44.6 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-98 не изменился в цене - 42.23 руб., 45.66 руб. и 51.47 руб. за литр соответственно. Дизельное топливо также не изменилось в стоимости - 46.15 руб. за литр.



За период с 10 по 16 сентября зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в Грозном, Улан-Удэ и Ленинградской области, где прирост цен составил 0.1%.



Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Севастополе - на 0.2%, Симферополе и Абакане - на 0.1%.



В Москве и Санкт-Петербурге с 10 по 16 сентября цены на бензин автомобильный не изменились.



На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.16 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 48.6 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.5 до 43.3 руб., марки АИ-95 - от 45 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.4 до 54.86 руб. за литр.



"AK&M" от 19.09.2019