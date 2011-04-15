Правительство утвердило список платных участков Центральной кольцевой автомобильной дороги

Правительство РФ утвердило список платных участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Об этом сообщил Минтранс.



Так, На новой трассе А-113 - ЦКАД в Московской области - платным станет участок от пересечения с федеральной трассой М-10 "Россия" до пересечения с дорогой федерального значения А-130 "Москва - Малоярославец". Распоряжение позволит обеспечить взимание платы за проезд после ввода объекта в эксплуатацию.



Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области. Альтернативным бесплатным маршрутом станет дорога федерального значения А-107 "Московское малое кольцо". Бесплатный объезд по маршруту А-107 будет проходить от пересечения со скоростной дорогой М-11 "Москва - Санкт-Петербург" до пересечения с трассой А-130.



Эксплуатация ЦКАД в платном режиме будет осуществляться при помощи комфортной системы взимания платы по принципу распознавания номера автомобиля камерами наблюдения в режиме "свободного потока" (free-flow). При реализации единой системы взимания платы (СВП) будет обеспечена возможность использования транспондеров всех операторов платных дорог в России. Размер тарифа на платных участках ЦКАД будет определен до ввода в эксплуатацию с учетом требований действующего законодательства.



Напомним, что строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги осуществляется Государственной компанией "Автодор" в соответствии с паспортом проекта, который был утвержден Правительством РФ в июле 2019 года. На всем протяжении ЦКАД ведется активное строительство элементов дороги, искусственных сооружений, идут работы по переустройству инженерных коммуникаций. Ежедневно задействовано более 5,5 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц строительной техники. Действует созданный по поручению президента России оперативный штаб, решающий системные проблемы реализации проекта.



Целью инвестиционного проекта ЦКАД является создание условий для формирования современной транспортной инфраструктуры, интегрированной с сетью международных транспортных коридоров в целях реализации транзитного потенциала нашей страны. Также проект призван обеспечить обслуживание транспортных потоков за пределами центральной части Московского транспортного узла, и снизить перегрузку относящейся к нему сети автомобильных дорог.



"AK&M" от 19.09.2019