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19/09/2019
17:20

В Подмосковье открыто движение по путепроводу через Большое кольцо МЖД

В Подмосковье открыто движение по путепроводу через Большое кольцо МЖД, сообщил Мостотрест.

Новый путепровод открыли в районе Деулинского переезда, где автомобилисты раньше простаивали по полчаса и больше.

Путепровод в районе Деулинского переезда - это часть масштабного регионального проекта - Западный объезд.

Его протяжённость - более 120 м. Всего четыре полосы - по две в каждом направлении. В пролёте 50 балок. Это значит, что конструкция сверхпрочная. Дорожный новострой позволит доезжать до центра Сергиева Посада в разы быстрее. Раньше водители теряли на въезде в город по полчаса и больше.

Магистраль снизит нагрузку на основные дороги города - Московское и Новоугличское шоссе, а также на проспект Красной Армии.

"Сегодня перегрузка основной улицы в центре города - проспект Красной Армии - в 25 раз нагрузка превышена. И в пиковые часы нагрузки город просто стоит. Поэтому ждем, что скоро будем не ездить, а летать", - сказал глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, цитируемый в сообщении.

Западный объезд Сергиева Посада готов на 90%. Оставшиеся 10 - благоустройство, а также завершение строительства моста через реку Копнинку.

"AK&M" от 19.09.2019
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