Яндекс увеличит инвестиции в российское образование. Об этом говорится в сообщении компании.



Компания вложит 5 млрд руб. в развитие существующих и создание новых образовательных проектов для школьников, студентов, начинающих специалистов и профессионалов.



В партнёрстве со школами, вузами и государственными органами в сфере образования Яндекс в течение трёх лет обучит новым технологиям почти каждого второго учителя в России.



Кроме того, в условиях острой нехватки профессионалов в IТ-индустрии компания подготовит 100 тысяч специалистов, что составляет около 20% от работающих в IТ-сфере сегодня.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса за первое полугодие 2019 года упала на 81% до 6.54 млрд руб. с 34.426 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 40% до 78.681 млрд руб. с 56.245 млрд руб., операционная прибыль - на 67% до 12.372 млрд руб. с 7.421 млрд руб., скорректированный EBITDA - на 45% до 23.865 млрд руб. с 16.46 млрд руб.



Консолидированная выручка за II квартал 2019 года выросла по сравнению с аналогичным показателем 2018 года на 40% до 41.4 млрд руб. Чистая прибыль составила 3.4 млрд руб. и снизилась на 90%.





"AK&M" от 19.09.2019