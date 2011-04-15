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В районе Филёвский парк изменится схема движения, сообщил ЦОДД.
Так, на дублёре улицы Барклая 20 сентября 2019 года изменится схема движения. Подъехать ко всем корпусам дома N 7 можно будет напрямую со стороны дублёра, не теряя время на объезд.
"AK&M" от 19.09.2019