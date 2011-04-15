Мосбиржа определила расписание торгов в праздничные дни в 2020 году

Московская Биржа определила регламент работы рынков в период официальных праздников в 2020 году. Об этом говорится в сообщении биржи.



Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 3, 6, 8 января 2020 года.



В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут доступны торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.



31 декабря 2019 года торги на всех рынках биржи проводиться не будут.



1, 2, 4, 5 и 7 января, 24 февраля, 9 марта, 12 июня, 4 ноября 2020 года - выходные праздничные дни, торги в указанные дни не проводятся.



О расписании торгов на период майских праздников 2020 года будет сообщено дополнительно.



"AK&M" от 19.09.2019