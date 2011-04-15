Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/09/2019
18:02

Товарооборот между РФ и Молдовой за первое полугодие вырос на 15% до $850 млн

Товарооборот между РФ и Молдовой за первое полугодие 2019 года вырос на 15% до $850 млн. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки в Республику Молдова, говорится в сообщении министерства.

"С января по июнь 2019 года товарооборот увеличился на 15%, практически до 820 миллионов долларов. Сотрудничество в сфере АПК мы считаем одним из важнейших и перспективных направлений двустороннего взаимодействия. За первое полугодие текущего года товарооборот сельхозпродукции увеличился на 16% до $175 миллионов", - заявил министр.

На встрече с президентом республики Игорем Додоном Дмитрий Патрушев обсудил вопросы развития взаимной торговли, отметил активизацию совместной работы стран на межправительственном уровне и выразил готовность российской стороны к дальнейшему конструктивному взаимодействию по всем направлениям, в том числе в сфере АПК.

"AK&M" от 19.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100