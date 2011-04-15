Товарооборот между РФ и Молдовой за первое полугодие вырос на 15% до $850 млн

Товарооборот между РФ и Молдовой за первое полугодие 2019 года вырос на 15% до $850 млн. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки в Республику Молдова, говорится в сообщении министерства.



"С января по июнь 2019 года товарооборот увеличился на 15%, практически до 820 миллионов долларов. Сотрудничество в сфере АПК мы считаем одним из важнейших и перспективных направлений двустороннего взаимодействия. За первое полугодие текущего года товарооборот сельхозпродукции увеличился на 16% до $175 миллионов", - заявил министр.



На встрече с президентом республики Игорем Додоном Дмитрий Патрушев обсудил вопросы развития взаимной торговли, отметил активизацию совместной работы стран на межправительственном уровне и выразил готовность российской стороны к дальнейшему конструктивному взаимодействию по всем направлениям, в том числе в сфере АПК.



"AK&M" от 19.09.2019