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19/09/2019
18:57

МРОТ в 2020 году увеличится на 850 руб. до 12.13 тыс. руб., Д.Медведев

МРОТ в 2020 году увеличится на 850 руб. до 12.13 тыс. руб. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.

"Рассмотрим законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума за II квартал предыдущего года. В соответствии с этим механизмом в следующем году МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12130 рублей", - сказал он.


"AK&M" от 19.09.2019
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