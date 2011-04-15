МРОТ в 2020 году увеличится на 850 руб. до 12.13 тыс. руб., Д.Медведев

МРОТ в 2020 году увеличится на 850 руб. до 12.13 тыс. руб. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Рассмотрим законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума за II квартал предыдущего года. В соответствии с этим механизмом в следующем году МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12130 рублей", - сказал он.





"AK&M" от 19.09.2019