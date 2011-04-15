Материнский капитал в следующем году превысит 466 тыс. руб., Д.Медведев

Материнский капитал в следующем году превысит 466 тыс. руб. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Обсудим и бюджеты государственных внебюджетных фондов - пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования. Доходы и расходы этих фондов на протяжении трёх лет будут расти. Это позволит сделать социальную помощь более адресной и увеличить социальные выплаты. Будем индексировать материнский капитал, в следующем году его размер превысит 466 тыс. руб. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 млрд руб.", - сказал Д.Медведев.



"AK&M" от 19.09.2019