На здравоохранение в 2020-2022 годах выделят 2.7 трлн руб., Д.Медведев

На проекты в демографии и здравоохранении в 2020-2022 годах из федерального бюджета будет выделено около 2.7 трлн руб. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



Финансирование национального проекта в образовании составит около 380 млрд руб., в жилищном строительстве - более 400 млрд руб.



"Для национальных проектов, которые касаются развития экономики - а это, напомню, поддержка несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, внедрение "цифры", повышение производительности труда, - предусмотрено почти 1.2 трлн руб.", - сказал Д.Медведев.



"AK&M" от 19.09.2019