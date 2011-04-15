ЦБ объявил учётную цену золота на 21 сентября - 3087.59 руб./г против 3093.77 руб./г на 20 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 21 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3087.59 руб./грамм
Серебро: - 36.70 руб./грамм
Платина: - 1939.88 руб./грамм
Палладий: - 3380.93 руб./грамм
---------------------------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
14.09 17.09 18.09 19.09 20.09
Золото 3122.25 3082.34 3090.88 3111.72 3093.77
Серебро 37.61 36.60 36.78 36.98 36.66
Платина 1979.52 1955.64 1921.36 1943.01 1916.06
Палладий 3333.05 3320.28 3279.92 3308.09 3278.77