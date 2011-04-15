Бюджет на 2020-2022 годы будет профицитным, Д.Медведев

Бюджет на 2020-2022 годы будет профицитным. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Как и в этом году, бюджет на следующие три года будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трёх лет", - сказал он.



Премьер-министр также отметил, что "учитываем нестабильность на мировых рынках, мы сохраняем механизм "бюджетного правила", который позволяет снижать влияние внешних факторов, обеспечивая запас прочности. Понятно, что события могут происходить любые, вот сейчас лихорадит мировой нефтяной рынок из-за того, что случилось в Саудовской Аравии. Поэтому, несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне 42.4 доллара за баррель марки Urals в 2020 году".



"AK&M" от 20.09.2019