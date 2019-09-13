ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 20 сентября, в размере 70.9373 руб. против 71.2391 руб. на 19 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



19.09.19 - 71.2391 руб.

18.09.19 - 70.6040 руб.

17.09.19 - 70.6695 руб.

14.09.19 - 71.5307 руб.

13.09.19 - 71.8273 руб.

















































































































































































"AK&M" от 19.09.2019