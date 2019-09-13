ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 20 сентября, в размере 64.2199 руб. против 64.4290 руб. на 19 сентября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



19.09.19 - 64.4290 руб.

18.09.19 - 64.1213 руб.

17.09.19 - 63.8272 руб.

14.09.19 - 64.4711 руб.

13.09.19 - 65.1909 руб.















































"AK&M" от 19.09.2019