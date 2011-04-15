Движение на западе Москвы ограничат c 21 по 23 сентября 2019 года, сообщил Центр организации дорожного движения.



Так, 21 и 22 сентября будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская". В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 23 сентября 2019 года. Вся информация размещена на Едином транспортном портале, а также передана в Яндекс.карты и другие навигационные системы.



Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.



Для приоритетного движения городского транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на следующих улицах: Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко); участке улицы Барклая (от улицы Большая Филевская до улицы Сеславинская); набережная Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар);



- разворотной площадке в районе дома 2к1 по улице Новозаводская.

Съезд на площадь Киевского вокзала будет запрещён, а с улицы Большая Дорогомиловская нельзя будет повернуть на набережные Тараса Шевченко и Бережковскую. Проехать на набережные можно будет по Кутузовскому проспекту или через разворот на Смоленской набережной.



Проезд по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская разрешён только для общественного транспорта. Доступ такси на время изменений будет ограничен.



"AK&M" от 20.09.2019