Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за 8 месяцев вырос на 11.4% до 41 млн, авиакомпании - на 7.3% до 25.2 млн

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за 8 месяцев 2019 года вырос на 11.4% до 41 млн, авиакомпании - на 7.3% до 25.2 млн по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Занятость пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0.9 процентного пункта до 82.4%, по компании - на 1.1 процентного пункта до 80%.



В августе 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 6.4 млн пассажиров, что на 7.1% превышает результат за август 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3.7 млн пассажиров, на 1.7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В августе 2019 года изменений в парке Группы "Аэрофлот" не произошло. По состоянию на 31 августа 2019 года эксплуатируемый парк Группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 364 и 249 воздушных судов соответственно.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Группа "Аэрофлот" за семь месяцев 2019 года перевезла 34.6 млн пассажиров, что на 12.2% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 21.5 млн пассажиров, на 8.3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В июле 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 6.4 млн пассажиров, что на 7.3% превышает результат за июль 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3.7 млн пассажиров, на 1.9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В июле 2019 года Группа "Аэрофлот" вывела из парка одно воздушное судно Airbus A321. По состоянию на 31 июля 2019 года эксплуатируемый парк Группы насчитывал 364 воздушных судна. Из парка авиакомпании "Аэрофлот" выбыло одно воздушное судно Airbus A321. По состоянию на 31 июля 2019 года эксплуатируемый парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 249 воздушных судов.



Чистый убыток Аэрофлота по МСФО за I квартал 2019 года вырос на 51.2% до 15.746 млрд руб. с 10.415 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 23.3% до 138.041 млрд руб. со 111.942 млрд руб., показатель EBITDA - на 21.2% до 21.333 млрд руб. с 17.583 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за 2019 год вырос в 2 раза до 14.12 млрд руб. с 7.182 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.4% до 252.863 млрд руб. с 219.157 млрд руб.



Выручка по итогам II квартала 2019 года составила 138.837 млрд руб., что на 11.1% превышает результат аналогичного периода 2018 года, чистая прибыль увеличилась на 74.1% до 2.73 млрд руб. с 1.568 млрд руб.



Чистый убыток Аэрофлота по МСФО за первое полугодие 2019 года вырос в 3 раза до 8.784 млрд руб. с 2.881 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 17.2% до 311.44 млрд руб. с 265.822 млрд руб., показатель EBITDA - на 15.7% до 68.296 млрд руб.



"AK&M" от 20.09.2019