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20/09/2019
12:37

На Измайловском проспекте изменится схема движения

В Москве 7 октября 2019 года участки 11-й и 12-й Парковых улиц от Нижней Первомайской улицы до Измайловского проспекта и Измайловского проспекта от 11-й до 12-й Парковой улицы станут односторонними. Об этом сообщает ЦОДД.

Благодаря изменению схемы движения, количество мест на Измайловском проспекте увеличится с 18 до 54. На 11-й Парковой улице - с 24 до 35, а на 12-й Парковой с 38 до 44. 15 из 133 мест на этих участках будет предназначено для маломобильных граждан.


"AK&M" от 20.09.2019
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