Правительство одобрило профицитный бюджет на 2020-2022 годы.

Как сообщил Минфин, законопроект сформирован на основе "базового" варианта прогноза социально-экономического развития России на 2020-2022 годы, подготовленного Минэкономразвития. Прогноз предполагает реализацию бюджетной политики с соблюдением бюджетных правил и проведение Банком России денежно-кредитной политики в рамках режима таргетирования инфляции. А также прогноз сформирован с учетом реализации национальных целей и ключевых приоритетов на период до 2024 года, определённых в Майском указе президента РФ.



В предстоящий трехлётний период прогнозируется профицит федерального бюджета - в 2020 году на уровне 0.8% ВВП, в 2021 году - 0.5% ВВП, в 2022 году - 0.2% ВВП.



Ненефтегазовый дефицит в 2020-2022 годах стабилен и прогнозируется на уровне 5.8%-5.9% ВВП.



Расходы федерального бюджета увеличиваются в течение всего трёхлетнего периода. Наибольшие бюджетные ресурсы направляются на социальную сферу и повышение качества жизни граждан. Например, расходы на здравоохранение в 2020 году по сравнению с 2019 годом растут почти на 50%, такой рост произойдёт впервые с 2005 года.



Общий объём расходов федерального бюджета в 2020 году составит 19.5 трлн руб. (+6.5% к 2019 году), в 2021 году - 20.6 трлн руб. (+5.9% к 2020 году) и в 2022 году - 21.8 трлн руб. (+5.5% к 2021 году).



Федеральный бюджет на 2020-2022 годы имеет стимулирующий характер для экономики - расходы по отношению к ВВП растут, несмотря на значительное замедление мировой экономики и нестабильную ситуацию на мировом рынке энергоносителей.



За 2019-2020 годы расходы суммарно увеличиваются на 1.2% ВВП - это самый масштабный стимул для экономики с 2009 года, имеющий устойчивый структурный характер, так как соблюдается бюджетное правило (бюджет балансируется при цене нефти $40/барр). Сопоставимое увеличение расходов последний раз наблюдалось только в 2008-2009 годах, когда на реализацию антикризисных мер был потрачен значительный объем накопленных резервов.



После повышения объёма бюджетных ассигнований в 2020 году до 17.3% ВВП в дальнейшем прогнозируется умеренное снижение расходов федерального бюджета до 16.9% ВВП к 2022 году.



Приоритет расходов в бюджете на предстоящий трёхлетний период - содействие достижению национальных целей развития, инструментом реализации которых являются национальные проекты. В федеральном бюджете на 2020-2022 годы предусмотрено увеличение расходов практически на все национальные проекты, по сравнению с ранее утвержденными.



Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национальных проектов в целом запланированы в 2020 году в объеме 2 трлн руб., в 2021 году - 2.2 трлн руб., в 2022 году - 2.7 трлн руб.



В 2020-2022 годах прогнозируется увеличение доходов федерального бюджета с 20.2 трлн руб. в 2019 году до 20.4 трлн руб. в 2020 году (+0.9% к 2019 году), 21.2 трлн руб. в 2021 году (+4.3% к 2020 году) и 22.1 трлн руб. в 2022 году (+3.8% к 2021 году).



По отношению к ВВП доходы будут постепенно сокращаться с 18.5% ВВП в 2019 году и 18% ВВП в 2020 году до 17.7% ВВП в 2021 году и 17.2% ВВП в 2022 году.



Указанная динамика обусловлена снижением нефтегазовых доходов по отношению к ВВП с 7.2% ВВП в 2019 году до 6% ВВП к 2022 году большей частью из-за следующих факторов - снижения цен на энергоносители и роста выпадающих доходов, связанных с предоставлением льгот предприятиям топливно-энергетического комплекса.



Структура и объём ненефтегазовых доходов федерального бюджета в рассматриваемом периоде достаточно стабильны - после небольшого увеличения по отношению к ВВП с 11.2% в 2019 году до 11.4% в 2020 году, связанном в том числе с рядом разовых неналоговых поступлений, они незначительно снизятся до 11.1% ВВП к 2022 году, преимущественно за счет снижения поступлений акцизов на нефтепродукты в связи с их поэтапной передачей на региональный уровень.



В результате доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета снизится с 40.8% в 2019 году до 35% в 2022 году.



В 2020-2022 годах согласно бюджетным правилам с учетом макропрогноза не предполагается использование средств Фонда национального благосостояния на финансирование дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.



В 2020 году предусматривается увеличение объёма средств ФНБ с 8.2 трлн руб. до 11.1 трлн руб., в 2021 году - 11.1 трлн руб. до 13.7 трлн руб., в 2022 году - 13.7 трлн руб. до 16.2 трлн руб.



В предстоящем периоде объём государственного долга Российской Федерации сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП).



В 2020-2022 годах ожидается рост объёма государственного долга Российской Федерации. По итогам 2020 года объём государственного долга составит 17.1 трлн руб., 2021 года - 19 трлн руб. и 2022 года - 21.1 трлн руб.



В общем объёме государственного долга будет преобладать государственный внутренний долг в связи с преимущественным выпуском государственных ценных бумаг РФ в рублях как в последние годы, так и в прогнозируемом периоде. Так, в общем объёме государственного долга РФ его доля составит 75.3% в 2020 году, 76.4% в 2021 году и 78.2% в 2022 году.



"AK&M" от 20.09.2019