Кафе, рестораны и маленькие магазины получат право на льготные кредиты

Правительство одобрило проект постановления Минэкономразвития об изменении правил предоставления льготных кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом говорится в сообщении МЭР РФ.



Согласно принятому документу расширяется охват сфер льготного кредитования МСБ, а также вдвое увеличивается размер кредита на инвестиционные цели.



Заём по сниженной ставке (не более 8.5%) теперь доступен предпринимателям в сфере торговли, ресторанного бизнеса и при сдаче в аренду имущества.



Ранее получить льготный кредит могли только малые и средние предприятия в сфере розничной и оптовой торговли, которые зарегистрированы или работают через филиалы в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, Республике Крым и Севастополе. Теперь это ограничение снимается. Так же, как и запрет на выдачу льготных кредитов рестораторам.



Кроме того, увеличен "потолок" кредита на инвестиционные цели с 1 млрд руб. до 2 млрд руб. По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, мера поможет выращивать предприятия из малого и среднего бизнеса до более крупных предприятий, а также позволит расширить финансирование капиталоемких проектов.



Постановление также предусматривает увеличение субсидий банкам на возмещение недополученных доходов по выданным бизнесу кредитам. Субсидия будет зависеть от категории заемщика: 3.5% - на кредиты малым предприятиям, а также средним предприятиям - участникам региональных программ повышения производительности труда; 3% - на кредиты остальным средним предприятиям. Ранее субсидирование начиналось от 2.5%.



В Правительстве ожидают, что внесённые изменения позволят в разы увеличить объём выдачи займов малому и среднему бизнесу.



"AK&M" от 20.09.2019