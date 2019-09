Олег Аксютин провёл выездное совещание в Петровском линейном производственном управлении магистральных газопроводов

В Петровском линейном производственном управлении магистральных газопроводов состоялось совещание под руководством заместителя председателя правления - начальника Департамента ПАО "Газпром" Олега Аксютина. Об этом говорится в сообщении "Газпром трансгаз Саратов".



Основной темой мероприятия стал ход реализации проекта "Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток". В рамках данного проекта проводится реконструкция компрессорных станций "Петровск", "Балашов" (ООО "Газпром трансгаз Саратов") и "Калач" (ООО "Газпром трансгаз Волгоград").



В совещании также приняли участие генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Саратов" Владимир Миронов, руководители профильных Департаментов ПАО "Газпром", дочерних обществ и подрядных организаций.



Участники мероприятия посетили строительную площадку компрессорного цеха N 4 КС "Петровск", проверили текущую готовность данного объекта реконструкции, обсудили проблемные вопросы.



В ходе совещания Олег Аксютин обязал представителей всех заинтересованных сторон строго соблюдать утвержденные сроки выполнения работ, а также дал ряд поручений, касающихся реализации инвестиционного проекта.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



"AK&M" от 20.09.2019