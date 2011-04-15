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20/09/2019
12:03

Реконструкция Крутицкой набережной начнётся до конца года

В Москве объявлены торги на определение организации, которая реконструирует Крутицкую набережную, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Участок расположен в Таганском и Даниловском районах. Срок окончания подачи заявок и дата проведения аукциона - 30 сентября. Работы предстоит выполнить в срок не более 23 месяцев с даты заключения контракта", - сказал А.Бочкарев.

После реконструкции по дороге будет организовано движение автомобилей по двум полосам в каждом направлении. Победителю аукциона предстоит реконструировать участок Крутицкой набережной (более 1.2 км), построить локальное очистное сооружение (ЛОС), построить и реконструировать подпорные стенки на протяжении 129.5 м, переустроить сети наружного освещения, установить дорожные знаки и информационные указатели, уложить плиточное покрытие тротуаров, сделать наземные тактильные указатели для удобства передвижения маломобильных граждан, оклеить опоры освещения световозвращающей пленкой.

"По поручению мэра Сергея Собянина к реконструкции Крутицкой набережной планируем приступить до конца года", - отметил руководитель департамента.

"AK&M" от 20.09.2019
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