Строительство ТПУ "Рязанская" завершится в 2020 году

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рязанская" будет построен в следующем году, сообщил директор по ТПУ ООО "Мосинжинвест" (дочерняя компания АО "Мосинжпроект") Антон Татарчук на Международном инвестиционном форуме по недвижимости PROESTATE-2019, говорится в материалах Стройкомплекса.



Он добавил, что стартовой точкой новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва-Казань" может стать платформа Карачарово, которая войдёт в состав ТПУ.



"ТПУ "Рязанская" - один из самых сложных проектов на сегодня. Он включает четыре вида транспорта: станцию уже запущенного Московского центрального кольца Нижегородская, две одноименные станции Некрасовской и Большой кольцевой линий метро и железнодорожную платформу Карачарово, с которой будут отправляться высокоскоростные пассажирские составы до Казани", - подчеркнул А.Татарчук.



ТПУ "Рязанская" располагается на пересечении Рязанского проспекта с ул. Нижегородская и МЦК. В мае этого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в составе ТПУ организуют остановку поездов ВСМ "Москва-Казань", которые будут идти на Курский вокзал.



Коммерческая часть "Рязанской" будет состоять из торгового центра, апартаментов с офисами и паркингом, центра госуслуг "Мои документы". Частью узла также станут наземные перехватывающие парковки.



Ожидается, что после ввода всех объектов ТПУ будут пользоваться около 400 тыс. пассажиров в сутки.



Напомним, транспортно-пересадочные узлы объединят в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.



В столице до 2020 года появится более 250 ТПУ. Часть из них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро.



"AK&M" от 20.09.2019