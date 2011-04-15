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20/09/2019
13:37

Строительство ТПУ "Рязанская" завершится в 2020 году

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рязанская" будет построен в следующем году, сообщил директор по ТПУ ООО "Мосинжинвест" (дочерняя компания АО "Мосинжпроект") Антон Татарчук на Международном инвестиционном форуме по недвижимости PROESTATE-2019, говорится в материалах Стройкомплекса.

Он добавил, что стартовой точкой новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва-Казань" может стать платформа Карачарово, которая войдёт в состав ТПУ.

"ТПУ "Рязанская" - один из самых сложных проектов на сегодня. Он включает четыре вида транспорта: станцию уже запущенного Московского центрального кольца Нижегородская, две одноименные станции Некрасовской и Большой кольцевой линий метро и железнодорожную платформу Карачарово, с которой будут отправляться высокоскоростные пассажирские составы до Казани", - подчеркнул А.Татарчук.

ТПУ "Рязанская" располагается на пересечении Рязанского проспекта с ул. Нижегородская и МЦК. В мае этого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в составе ТПУ организуют остановку поездов ВСМ "Москва-Казань", которые будут идти на Курский вокзал.

Коммерческая часть "Рязанской" будет состоять из торгового центра, апартаментов с офисами и паркингом, центра госуслуг "Мои документы". Частью узла также станут наземные перехватывающие парковки.

Ожидается, что после ввода всех объектов ТПУ будут пользоваться около 400 тыс. пассажиров в сутки.

Напомним, транспортно-пересадочные узлы объединят в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.

В столице до 2020 года появится более 250 ТПУ. Часть из них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро.

"AK&M" от 20.09.2019
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