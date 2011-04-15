В Брянске пройдёт одно из крупнейших событий в сфере информационных технологий - ГрафиКон-2019.



ГрафиКон-2019 - 29 Международная конференция по компьютерной графике и машинному зрению, которая состоится с 23 по 26 сентября 2019 года в Брянске на базе Брянского государственного технического университета. Конференция проходит при поддержке Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН и Института машиноведения имени А.А. Благонравова РАН.



Конференция ГрафиКон ведёт свою историю с 1991 года и является крупнейшей в России и странах СНГ научно-дискуссионной площадкой в области компьютерной графики, обработки изображений и машинного зрения, систем визуализации и виртуального окружения. Она проходит в ведущих центрах компьютерных технологий, в 2017 году - в Перми, в 2018 году - Томске. В этом году конференция будет проходить на площадках Брянского государственного технического университета. Конференция призвана способствовать развитию ИКТ-технологий, совершенствованию системы подготовки специалистов в них, привлечению талантливых студентов, аспирантов, ученых, расширению связей между академической наукой и промышленностью.



Одним из приоритетных направлений работы конференции является развитие молодёжной науки. Программа конференции дополнена сессией, в рамках которой будут представлены доклады студентов, аспирантов и молодых учёных, а также проведена выставка-презентация молодёжных научных и инновационных проектов.



Тема разработки и использования новых ИКТ-технологий будет продолжена на VIII Славянском международном экономическом форуме, который пройдёт 18 октября 2019 года в городе Брянске. Наиболее интересные проекты по цифровым инновациям будут представлены в рамках секции Итоги СМЭФ-2018 "Экономика в цифровой экосистеме".



Основная тема СМЭФ-2019: "Сбережение и приумножение человеческого потенциала".



В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.



Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.



Место проведения: Концертный зал "Дружба" Брянской областной филармонии, улица Калинина, дом 82.



Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна:



http://slavyanskyforum.com



"AK&M" от 20.09.2019