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20/09/2019
12:54

ФСК ЕЭС пополнила парк спецтехники дальневосточного филиала

ПАО "ФСК ЕЭС" (Россети ФСК ЕЭС) пополнило парк спецтехники дальневосточного филиала 14 единицами спецтехники. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего до конца года планируется поступление 36 машин: вездеходов, автокранов, бульдозеров, грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости. Все транспортные средства российского производства.

Новая спецтехника позволит проводить ремонтные работы в условиях заболоченной местности, водных преград, бездорожья и любой толщины снежного покрова при различных климатических нагрузках.

Всего на Дальнем Востоке Федеральная сетевая компания использует 498 единиц авто- и спецтехники.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ИНН 4716016979) является оператором и владельцем российской Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Компания эксплуатирует 143.6 тыс. км линий электропередачи, 946 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью 347.3 ГВА и является крупнейшей в мире электросетевой компанией по протяжённости линий электропередачи и трансформаторной мощности 220 кВ и выше. Во исполнение указа президента РФ от 14 июня 2013 года в качестве взноса в уставный капитал ПАО "Российские сети" передан принадлежащий РФ 80.13%-ный пакет акций ПАО "ФСК ЕЭС", что позволило завершить ключевой этап структурных преобразований системы управления магистральными и распределительными электрическими сетевыми активами.

Прибыль ФСК ЕЭС по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 35% до 20.3 млрд руб. с 27.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 5.3% до 60.7 млрд руб. с 57.5 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 4.8% до 35.2 млрд руб. с 36.9 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль ПАО ФСК ЕЭС по РСБУ за первое полугодие 2019 года выросла на 12.7% до 22.936 млрд руб. с 20.345 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль упала на 0.2% до 28.668 млрд руб. с 28.732 млрд руб., выручка увеличилась на 6.7% до 112.994 млрд руб. со 105.850 млрд руб. скорректированный показатель EBITDA - на 6.1% до 73.452 млрд руб. с 69.233 млрд руб.

"AK&M" от 20.09.2019
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