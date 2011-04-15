ЛУКОЙЛ и КазМунайГаз подписали соглашение о совместных исследованиях недр

Президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев подписали соглашение о совместных исследованиях недр. Об этом говорится в сообщении сторон.



Обе компании согласовали основные условия сотрудничества и выразили готовность начать исследования недр с целью оценки углеводородного потенциала некоторых участков на территории Республики Казахстан.



Соглашение является продолжением долгосрочного и плодотворного сотрудничества двух компаний. Ранее в этом году между ЛУКОЙЛом, Министерством энергетики Республики Казахстан и Казмунайгазом был подписан контракт на разведку и добычу углеводородного сырья на участке "Женис", а также заключено Соглашение о принципах по "I-P-2". Оба проекта на казахстанском шельфе Каспийского моря. Кроме того, ЛУКОЙЛ и КазМунайГаз являются стратегическими партнерами в крупных проектах Карачаганак, Тенгиз, Кумколь, а также в нефтетранспортном проекте Каспийский трубопроводный консорциум.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.



АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" принадлежит 90.42% акций НК, 9.58% - Национальному банку Республики Казахстан.



"AK&M" от 20.09.2019