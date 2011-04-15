Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 сентября

Банк России установил на 21 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.4043

1 Азербайджанский манат 37.6355

100 Армянских драмов 13.3995

1 Белорусский рубль 31.2953

1 Болгарский лев 36.0870

1 Бразильский реал 15.3188

100 Венгерских форинтов 21.2171

1000 Вон Республики Корея 53.7176

10 Гонконгских долларов 81.5083

10 Датских крон 94.5151

1 Доллар США 63.8487

1 Евро 70.5975

100 Индийских рупий 89.8329

100 Казахстанских тенге 16.5165

1 Канадский доллар 48.1187

100 Киргизских сомов 91.2665

10 Китайских юаней 90.0546

10 Молдавских леев 36.1749

1 Новый туркменский манат 18.2686

10 Норвежских крон 71.0022

1 Польский злотый 16.2448

1 Румынский лей 14.8752

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.5449

1 Сингапурский доллар 46.4320

10 Таджикских сомони 65.8913

1 Турецкая лира 11.1856

10000 Узбекских сумов 67.9241

10 Украинских гривен 26.1255

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.0727

10 Чешских крон 27.2450

10 Шведских крон 65.9451

1 Швейцарский франк 64.3961

10 Южноафриканских рэндов 43.1008

100 Японских иен 59.1438

"AK&M" от 20.09.2019