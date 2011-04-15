Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 сентября

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Банк России установил на 21 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.4043
1 Азербайджанский манат 37.6355
100 Армянских драмов 13.3995
1 Белорусский рубль 31.2953
1 Болгарский лев 36.0870
1 Бразильский реал 15.3188
100 Венгерских форинтов 21.2171
1000 Вон Республики Корея 53.7176
10 Гонконгских долларов 81.5083
10 Датских крон 94.5151
1 Доллар США 63.8487
1 Евро 70.5975
100 Индийских рупий 89.8329
100 Казахстанских тенге 16.5165
1 Канадский доллар 48.1187
100 Киргизских сомов 91.2665
10 Китайских юаней 90.0546
10 Молдавских леев 36.1749
1 Новый туркменский манат 18.2686
10 Норвежских крон 71.0022
1 Польский злотый 16.2448
1 Румынский лей 14.8752
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.5449
1 Сингапурский доллар 46.4320
10 Таджикских сомони 65.8913
1 Турецкая лира 11.1856
10000 Узбекских сумов 67.9241
10 Украинских гривен 26.1255
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.0727
10 Чешских крон 27.2450
10 Шведских крон 65.9451
1 Швейцарский франк 64.3961
10 Южноафриканских рэндов 43.1008
100 Японских иен 59.1438
"AK&M" от 20.09.2019