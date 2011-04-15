"Газпромнефть-смазочные материалы" открыла Центр технической компетенции

"Газпромнефть-смазочные материалы" в партнёрстве с официальным дистрибьютором масел Gazpromneft и G-Energy - компанией "Восток-Нефть" - открыла Центр технической компетенции (ЦТК) во Владивостоке. Об этом говорится в сообщении компании.



Первый в регионе ЦТК запущен в рамках сотрудничества с Приморским краем в направлении импортозамещения.



Ключевые направления работы Центра технической компетенции включают контроль состояния смазочных материалов в режиме реального времени при помощи мобильной лаборатории и проведение подробного анализа масел и технических жидкостей, как на базе центра, так и на объектах заказчиков и партнёров.



Комплекс оборудования, которое используется техническими специалистами Центра для проведения физико-химического анализа параметров работающего смазочного материала на месте эксплуатации техники, включает ИК-спектрометр для измерения степени загрязнения продукта в процессе работы и диагностики систем двигателя, рентген-спектрометр для определения концентрации металлов в смазочных материалах, а также вискозиметр для контроля уровня вязкости.



Результаты исследований доступны в онлайн-режиме через информационный портал SpectroTrack. Посредством личного кабина клиенты смогут получить достоверную и исчерпывающую информацию о техническом состоянии оборудования и рекомендации для дальнейшей оптимизации производственных процессов предприятия и эксплуатации используемой техники.



"Сегодня мы предлагаем нашим партнёрам и потребителям не только широкую линейку высокотехнологичной продукции и качественных смазочных материалов, но и системную техническую поддержку практически в любом уголке России и странах ближнего зарубежья. Сеть центров технической компетенции системно интегрирована в работу компании "Газпромнефть - смазочные материалы". Совместное использование продукции вместе с комплексом цифровых средств мобильной лаборатории в реальных условиях позволяет получать бесценные аналитические данные, которые дают возможность наиболее эффективно использовать оборудование и технику, а также ложатся в основу новых разработок, более совершенных формул и рецептур, оптимально отвечающих запросам современного рынка", заявил генеральный директор "Газпромнефть - смазочные материалы" Александр Трухан, цитируемый в сообщении.



Напомним, в сентябре 2018 года "Газпромнефть-смазочные материалы" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заключила соглашение о содействии импортозамещению смазочных материалов и технических жидкостей, в соответствии с которым было обеспечено расширение поставок продукции компании для промышленных и транспортных комплексов региона, а также городских и муниципальных предприятий. Центр технической компетенции во Владивостоке стал четырнадцатым ЦТК на территории России и странах ближнего зарубежья. Сегодня центры успешно функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Архангельске, Оренбурге, Кемерове, Абакане, Иркутске, Екатеринбурге, Магадане, Минске (Беларусь), Алма-Ате, Караганде (Казахастан).



Компания "Газпромнефть-смазочные материалы" (ООО "Газпромнефть-СМ") - дочернее предприятие "Газпром нефти", специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей.



Система менеджмента "Газпромнефть-смазочные материалы" и ее производственных активов соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 16949 и OHSAS 18001. Компания поставляет продукцию на российские конвейеры ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС, КАМАЗ, АЗ ГАЗ, УАЗ (Sollers), БЕЛАЗ.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 20.09.2019