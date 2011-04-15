Mazda отзывает 206 автомобилей CX-9 в РФ

ООО "Мазда Мотор РУС" отзывает 206 транспортных средств марки Mazda CX-9. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные c ноября 2017 года по апрель 2018 года.



Причиной отзыва транспортных средств является возможное возникновение на некоторых автомобилях неисправностей, вызванных слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода. Это приводит к нарушению электрической связи между различными модулями управления транспортным средством. В зависимости от разъема неисправности могут возникать в системе подушек безопасности переднего пассажира, в указателях поворота, в системе пуска двигателя, в виде некорректных предупреждений о неисправностях на комбинации приборов.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет выполнен ремонт комплекта жгутов проводов, восстановлено удерживающее усилие в разъемах с использованием специального инструмента и ремонтного комплекта.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 20.09.2019