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20/09/2019
13:34

Маршруты наземного транспорта в центре города изменятся с 20 по 24 сентября в связи с проведением фестиваля "Круг света"

Маршруты наземного транспорта в центре города изменятся с 20 по 24 сентября в связи с проведением фестиваля "Круг света". Об этом сообщила столичная мэрия.

В эти дни с 16:40 MSK автобусы N 38 будут ходить от Рижского вокзала до станции метро "Трубная".

Кроме того, с 18:00 MSK автобусы М2, М3, М10, М27, К, а также автобусы N 101, 144 и 904 не будут производить посадку и высадку пассажиров на остановке "Театральная площадь" в обоих направлениях.

В Лубянском проезде не будет работать остановка "Метро "Лубянка" - Политехнический музей" для автобусов М3, М5, М8, М9, М10, М27, Т25, К, а также для автобусов N 38, 101, 144, 158 и 904.

Кроме того, 22 сентября проезд ограничат для личного транспорта. Будет закрыт ряд набережных, среди которых Софийская, Раушская, Космодамианская, Лужнецкая, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Новодевичья и Фрунзенская.

Нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Смоленской, Тестовской, Мантулинской, Баррикадной и Большой Якиманке, по улицам 1905 года, Красной Пресне и Крымский Вал. Движение перекроют на улицах Большой Полянке, Серафимовича, Охотный Ряд, Моховой, в Крымском и Якиманском проездах, а также на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и от станции метро "Пушкинская" до Тверского бульвара.

Перекрытия введут также в 1-м Красногвардейском проезде, на Новинском, Смоленском, Зубовском бульварах, Калужской, Лубянской, Новой и Старой площадях, в Театральном и Китайгородском проездах. Для транспорта закроют Большой Каменный и Большой Устьинский мосты, а также Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной и Тверской бульвары.

Фестиваль "Круг света" станет самым ярким событием этой осени. Масштабные мультимедийные шоу покажут на девяти городских площадках: Гребном канале, Театральной площади, Поклонной горе, в музее-заповеднике "Коломенское", парке "Останкино", в концертном зале Arbat Hall, центре Digital October, Политехническом музее и на проспекте Академика Сахарова.

"AK&M" от 20.09.2019
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