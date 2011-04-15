Ростех модернизирует пункт пропуска на границе Киргизии и Узбекистана

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" спроектирует стационарный инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) в пункте пропуска "Достук" в киргизском городе Ош. Об этом сообщил Ростех.



Это позволит повысить качество и скорость проверки грузов, перевозимых автомобильным транспортом на границах Таможенного союза. Ранее стационарными ИДК были оснащены еще шесть пунктов пропуска на границе Киргизии с Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем.



Работы по проектированию стационарного ИДК в автомобильном пункте пропуска "Достук" на границе Киргизии и Узбекистана ведутся в соответствии с соглашением между правительствами Российской Федерации и Кыргызской Республики об оказании технического содействия в рамках процесса присоединения страны-партнёра к ЕврАзЭс. Проектирование будет завершено до конца 2019 года.



Комплекс позволяет "видеть" груз внутри автомобиля или контейнера даже сквозь сталь толщиной до 400 мм. Его программное обеспечение способно распознавать четыре группы материалов - органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы, а также оценивать вес как всего груза, так и отдельных его частей с погрешностью до 10%. Это позволяет без вскрытия контейнера обнаруживать запрещенные предметы, оружие, взрывчатые и наркотические вещества, а также проверять соответствие груза товарно-сопроводительным документам.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вёртолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.



"AK&M" от 20.09.2019