Iberia 21-24 сентября проведёт забастовку в Испании

В Испании 21-24 сентября 2019 года в Международном аэропорту Барселоны (BCN) ожидается забастовка наземного персонала авиакомпании Iberia. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидаются изменения в расписании и отмена рейсов.



Международный аэропорт Барселона - Эль-Прат - международный аэропорт, крупнейший в Каталонии и второй по пассажирообороту в Испании.



Iberia - национальный и крупнейший авиаперевозчик Испании, базирующийся в аэропорту Мадрид-Барахас со штаб-квартирой в Мадриде. Является членом авиационного альянса Oneworld с 1999 года.





"AK&M" от 20.09.2019