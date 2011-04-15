Минсельхоз и Ростовский региональный филиал Россельхозбанка подписали соглашение о повышении конкурентоспособности

Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство сельского хозяйства Ростовской области и ООО "МЭЗ Юг Руси" при участии Ростовского регионального филиала АО "Россельхозбанк" подписали соглашение о повышении конкурентоспособности. Об этом сообщил Минсельхоз РФ.



В результате реализации мероприятий государственной поддержки, запланированных данным соглашением, прирост объёма производства и реализации масложировой продукции "МЭЗ Юг Руси" в 2019-2024 годах составит более 25%.



Соглашение о повышении конкурентоспособности предоставляет организации доступ к получению кредитов по льготной ставке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 года.



В этой связи Россельхозбанком принято положительное решение о предоставлении "МЭЗ Юг Руси" льготного кредита.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Чистый убыток Россельхозбанка по МФСО за 9 месяцев 2018 года составил 9.6 млрд руб.



Чистая прибыль за 2018 год по МСФО составила 1.5 млрд руб.

Группа компаний "Юг Руси" - лидер российского рынка бутилированного масла.





"AK&M" от 20.09.2019