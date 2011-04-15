Экспорт российской продукции АПК в Китай вырос на 27%, Минсельхоз

Экспорт российской продукции АПК в Китай вырос на 27%. Об этом сообщил Минсельхоз по итогам рабочей поездки заместителя министра сельского хозяйства Максима Увайдова в Белгородскую область, где он встретился с заместителем министра сельского хозяйства и сельских дел КНР Юй Канчжэнем и обсудил с ним перспективы развития торговых отношений между нашими странами в сфере АПК.



Как отметил М.Увайдов, в первом полугодии 2019 года товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем увеличился на 8.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время экспорт отечественной продукции АПК в КНР вырос на 27% и превысил отметку в $1.9 млрд.



Стороны также обсудили планы по расширению взаимных поставок. М.Увайдов оценил работу российских и китайских компетентных органов по включению новых предприятий молочного и мясного сектора в реестр экспортёров.



Представителей иностранной делегации особенно заинтересовал опыт Белгородской области в предотвращении распространения АЧС. Регион - один из крупнейших производителей свинины в нашей стране, здесь сосредоточено около 20% общероссийского индустриального производства и более 50% от показателя по Центральному федерального округу.



Совместно с членами зарубежной делегации М.Увайдов также посетил ряд предприятий АПК, в числе которых Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория и свиноводческое предприятие с высокой степенью биологической защиты.



"AK&M" от 20.09.2019