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20/09/2019
15:25

В Москве до конца года введут четыре гостиницы

В Москве до конца 2019 года введут четыре гостиницы. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении, два крупных отеля ввели в Москве с начала этого года. "Таким образом, московский гостиничный фонд увеличился почти на 1 тыс. номеров. До конца этого года планируется сдать еще четыре гостиницы в центральных районах столицы, в пределах Третьего транспортного кольца, так как центр по-прежнему остается основной точкой притяжения туристов", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что в столице реализуется концепция сбалансированного развития города.

"Высокую планку, которую мы задали по уровню комфорта городской среды, нужно поддерживать не только для москвичей, но и для гостей столицы. Для этого мы продолжаем развивать транспортную систему, продумываем размещение объектов культуры и досуга, точек питания в шаговой доступности, обновляем и пополняем гостиничный фонд", - подчеркнул М.Хуснуллин.

По его словам, отели строятся не только в старых границах столицы.

"Например, один из комплексов построен в Новой Москве, на территории многофункционального центра в поселении Сосенское", - добавил глава Стройкомплекса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году по оценке и заявкам инвесторов планируется построить 17 гостиниц.

"AK&M" от 20.09.2019
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