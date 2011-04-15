В Москве благоустроят 120 км набережных за три года

Около 120 км набережных планируется благоустроить в ближайшие три года в рамках реализации программы по возвращению Москвы-реки в городское пространство, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В наших планах на 2020-2023 годы также создать 40 общественных зон на Москве-реке и возвести более 20 новых мостов", - сказал Марат Хуснуллин.



По его словам, сейчас в активной работе находятся Шелепихинская, Пресненская и Нагатинская набережные, также набережная Марка Шагала.



"AK&M" от 20.09.2019