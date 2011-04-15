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20/09/2019
15:49

В Москве завершена реконструкция Симоновской набережной

В Москве завершена реконструкция Симоновской набережной на участке от проспекта Андропова до парка "Остров Мечты" в Нагатинской пойме, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Застройщик подал извещение об окончании работ, инспекторы Мосгосстройнадзора уже провели итоговую проверку. Сейчас идёт устранение замечаний и подготовка документации для оформления ввода объекта", - сказал О.Антосенко.

По его словам, всего здесь построили 2.8 км дорог с тремя полосами для движения в обе стороны.

"Новый участок обеспечит беспрепятственный проезд к парку развлечений", - отметил председатель Комитета.

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства набережной Марка Шагала и дороги к парку развлечений "Остров Мечты", ключевым объектом которой стал мост через Кожуховский затон.


"AK&M" от 20.09.2019
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