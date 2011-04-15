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20/09/2019
15:46

Инфляционное давление держится вблизи 4%, ЦБ

Инфляционное давление, определяемое как рост цен на наиболее устойчивые к действию временных факторов компоненты потребительской корзины, держится вблизи 4%. К такому выводу приходят авторы очередного выпуска бюллетеня "О чем говорят тренды", подготовленного Департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Это будет способствовать замедлению годовой инфляции до 4% и её дальнейшей стабилизации около этого уровня.

В августе годовая инфляция ожидаемо замедлилась из-за действия временных дезинфляционных факторов и уже находится вблизи 4%. При этом у компонент, наиболее устойчивых к действию временных дезинфляционных или проинфляционных факторов, месячный рост цен держится примерно на уровне, соответствующем годовой инфляции 4%. Это предполагает стабилизацию инфляции около 4% в рамках сложившихся денежно-кредитных условий после исчерпания действия временных дезинфляционных и проинфляционных факторов.

Ускорение месячного роста корпоративного кредитования с поправкой на сезонность вместе со смягчением денежно-кредитных условий указывает на продолжение тенденции расширения корпоративного кредитования в ближайшие месяцы. Рост розничного кредитования замедляется с повышенного уровня в начале года к более устойчивым значениям.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

"AK&M" от 20.09.2019
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