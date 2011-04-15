ЦБ начал сотрудничество с Порталом поставщиков

Банк России и Департамент города Москвы по конкурентной политике подписали соглашение о развитии информационного сотрудничества в целях расширения круга поставщиков регулятора. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Теперь перечень закупок Банка России можно посмотреть на единой витрине закупок Портала поставщиков. Это позволит привлечь к закупкам новых контрагентов как из Москвы, так и из других регионов России.



"Банк России стремится привлекать новых поставщиков, в том числе представителей малого и среднего бизнеса. Наша задача - сделать закупки максимально конкурентными и прозрачными", - сказал заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский, цитируемый в сообщении.



Портал поставщиков создан столичным Правительством в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Использование портала позволяет заказчикам экономить финансовые ресурсы, оперативно заключить сделку в электронной форме, полностью избегая бумажного документооборота.



Сейчас на портале зарегистрировано свыше 158 тыс. поставщиков из разных регионов России. Более 90% из них - представители малого бизнеса.



"AK&M" от 20.09.2019