Внешнеторговый оборот России в январе-июле составил $375 млрд

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Внешнеторговый оборот России в январе-июле 2019 года составил $375 млрд (97% к январю-июлю 2018 года). Об этом сообщил Росстат по данным Банка России.
В том числе, экспорт составил $235.5 млрд (96.3%), импорт - $139.5 млрд (98.2%). Сальдо торгового баланса оставалось положительным - $96.1 млрд (в январе-июле 2018 года - положительное - $102.6 млрд).
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