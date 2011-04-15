Внешнеторговый оборот России в январе-июле составил $375 млрд

Внешнеторговый оборот России в январе-июле 2019 года составил $375 млрд (97% к январю-июлю 2018 года). Об этом сообщил Росстат по данным Банка России.



В том числе, экспорт составил $235.5 млрд (96.3%), импорт - $139.5 млрд (98.2%). Сальдо торгового баланса оставалось положительным - $96.1 млрд (в январе-июле 2018 года - положительное - $102.6 млрд).



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