Поезд "Карелия" Москва-Петрозаводск с 3 декабря будет двухэтажным

Фирменный поезд N 17/18 "Карелия" сообщением Петрозаводск-Москва формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") будет курсировать обновлённым составом из двухэтажных вагонов. Об этом говорится в сообщении РЖД.



В первый рейс из Петрозаводска двухэтажный поезд отправится 3 декабря, из Москвы - 4 декабря.



Двухэтажный поезд между Москвой и Петрозаводском будет курсировать ежедневно. Отправляясь с Ленинградского вокзала Москвы в 21:05, поезд будет прибывать в Петрозаводск в 08:55. Из Петрозаводска поезд будет отправляться в 21:00 и прибывать на Ленинградский вокзал Москвы в 08:53.



В составе поезда будут вагоны купе, СВ и вагон-ресторан. Для пассажиров с ограниченными возможностями будет доступно специальное купе.



Новые двухэтажные вагоны оборудованы системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами, а также поездным мультимедийным порталом "Попутчик". В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. В вагонах СВ каждое место оборудовано ЖК-дисплеем для просмотра видеопрограмм. Доступ в купе осуществляется на основе индивидуальных магнитных ключ-карт.



Каждый двухэтажный поезд адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями. В составе поездов есть вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемным устройством для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, вся необходимая информация продублирована азбукой Брайля.



Замена одноэтажных вагонов на двухэтажные позволяет не только удовлетворить повышенный спрос пассажиров на поездки между центральными регионами и Республикой Карелией (количество мест будет увеличено на 30 %), но и дает возможность снизить стоимость билетов. Так, приобрести проездной документ в купейный вагон от Петрозаводска до Москвы и в обратном направлении можно от 1.199 тыс. руб. (ранее стоимость билета в купейный вагон составляла свыше 3.45 тыс. руб., а в плацкартный - почти 1.5 тыс. руб.).



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 20.09.2019