Верховный суд Украины поддержал запрет на продажу акций "дочки" ВЭБ.РФ

Верховный суд Украины поддержал необходимость сохранения обеспечительной меры в отношении украинской "дочки" ВЭБ.РФ - Проминвестбанка, пишут "Ведомости".



Таким образом, аукцион по продаже принадлежащих ВЭБ.РФ акций банка не может быть проведен на законных основаниях до рассмотрения спора по существу.



Ранее две другие судебные инстанции вынесли аналогичные решения. Сначала Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка. Однако ВЭБ.РФ опасался, что Украина откажется исполнять это решение и задействует административный ресурс для его отмены. Поэтому госкорпорация обратилась еще и в арбитражный институт торговой палаты Стокгольма, который тоже запретил Украине продавать акции Проминвестбанка.



После обращения ВЭБ.РФ в международный арбитраж министерство юстиции Украины ускорило процесс изъятия акций дочернего банка и их реализации на аукционе. Однако запланированный на 28 августа аукцион не состоялся, поскольку на него никто не подал заявку.



ВЭБ добился запрета на продажу своей украинской "дочки" в стокгольмском арбитраже.



Украинские "дочки" Сбербанка, ВТБ и ВЭБ.РФ с 2017 года находятся под санкциями. Киевский суд в сентябре прошлого года арестовал их акции. ВЭБ.РФ стал собственником Проминвестбанка в 2008 году. Госкорпорация инвестировала в его развитие около $2.7 млрд.



Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 20.09.2019