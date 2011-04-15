Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/09/2019
17:49

Большинство пользователей ESET предпочитают пиратский контент лицензионному

Согласно исследованию международной антивирусной компании ESET, большинство пользователей предпочитают пиратский контент лицензионному. Об этом говорится в сообщении ESET.

Респондентам предложили ответить на два вопроса, в которых можно было выбрать несколько вариантов ответа. Так, отвечая на вопрос "Какой контент вы “пиратите” чаще всего?", многие пользователи указали более одного вида контента.

52% опрошенных скачивают "взломанные" игры, 43% – смотрят нелицензионные фильмы и сериалы, 34% чаще слушают музыку с помощью нелегальных сервисов.

При этом всего 14% скачивают книги на "пиратских" сайтах, а 19% обычно устанавливают "взломанные" программы. И всего 9% интернет-пользователей всегда платят за лицензию.

Второй вопрос касался причин, которые мешают людям пользоваться легальным контентом.

75% участников опроса отпугивает высокая цена, неполный ассортимент легальных сервисов (34%) и неудобная система оплаты (16%). Четверть интернет-пользователей отказываются платить за лицензию по идейным соображениям.

ESET напоминает о необходимости соблюдать не только законы о борьбе с пиратством, но и правила безопасности в интернете. Наряду с нелицензионным контентом и "взломанными" играми на компьютер попадают вредоносные программы, поэтому необходимо использовать комплексные антивирусные решения.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.







"AK&M" от 20.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100