Большинство пользователей ESET предпочитают пиратский контент лицензионному

Согласно исследованию международной антивирусной компании ESET, большинство пользователей предпочитают пиратский контент лицензионному. Об этом говорится в сообщении ESET.



Респондентам предложили ответить на два вопроса, в которых можно было выбрать несколько вариантов ответа. Так, отвечая на вопрос "Какой контент вы “пиратите” чаще всего?", многие пользователи указали более одного вида контента.



52% опрошенных скачивают "взломанные" игры, 43% – смотрят нелицензионные фильмы и сериалы, 34% чаще слушают музыку с помощью нелегальных сервисов.



При этом всего 14% скачивают книги на "пиратских" сайтах, а 19% обычно устанавливают "взломанные" программы. И всего 9% интернет-пользователей всегда платят за лицензию.



Второй вопрос касался причин, которые мешают людям пользоваться легальным контентом.



75% участников опроса отпугивает высокая цена, неполный ассортимент легальных сервисов (34%) и неудобная система оплаты (16%). Четверть интернет-пользователей отказываются платить за лицензию по идейным соображениям.



ESET напоминает о необходимости соблюдать не только законы о борьбе с пиратством, но и правила безопасности в интернете. Наряду с нелицензионным контентом и "взломанными" играми на компьютер попадают вредоносные программы, поэтому необходимо использовать комплексные антивирусные решения.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.















"AK&M" от 20.09.2019