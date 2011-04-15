Татнефть расширяет сеть АЗС в Узбекистане. Об этом говорится в сообщении компании.



Новая автозаправочная станция открылась Ташкенте, на улице Коратош, 8 "а".



АЗС оснащена современным технологичным оборудованием и сервисными услугами. На АЗС будут представлены все виды топлива - от "Нормаль-80" местного производства до Аи-100 производства нефтеперерабатывающего комплекса "ТАНЕКО".



Приобрести нефтепродукты на АЗС можно как за наличные, так и с использованием банковских карт.



В настоящее время Татнефть имеет свыше 600 автозаправочных станций в Российской Федерации. Каждая из них предлагает высокий уровень сервиса и дополнительные услуги для удобства клиентов. Аналогичные АЗС теперь будут действовать и в Узбекистане.



ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ.



Чистая прибыль акционеров Группы Татнефть за шесть месяцев 2019 года по МСФО составила 114.286 млрд руб. ($1.749 млрд) по сравнению со 105.174 млрд руб. ($1.772 млрд) за соответствующий период 2018 года. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов составили 449.656 млрд руб. ($6.882 млрд) по сравнению с 422.333 млрд руб. ($7.116 млрд). Показатель EBITDA (не является финансовым показателем, предусмотренным МСФО) составил 164.382 млрд руб. ($2.516 млрд) по сравнению с 143.246 млрд руб. ($2.414 млрд).



Чистая прибыль акционеров Группы во II квартале 2019 года составила 54.135 млрд руб. ($839 млн) по сравнению с 63.164 млрд руб. ($1.022 млрд) чистой прибыли акционеров Группы, полученной во II квартале 2018 года. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов составили 222.330 млрд руб. ($3.444) по сравнению с 233.988 млрд руб. ($3.786 млрд).





"AK&M" от 20.09.2019