РЖД открыли продажи единого билета в города Курской области.

Как сообщил Минтранс, с 20 сентября 2019 года в билетных кассах АО "Федеральная пассажирская компания", а с 26 сентября через корпоративный сайт ОАО "Российские железные" пассажиры смогут оформить единый билет "поезд + автобус" в сообщении с населенными пунктами Курской области.



При покупке единого билета пассажиру оформляется билет на поезд и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе.



Оформить единый билет можно одной покупкой в железнодорожных кассах любого города, на сайте РЖД, а также через мобильное приложение "РЖД пассажирам", и далее доехать из любого города Российской Федерации до населенных пунктов Курской области с пересадкой на железнодорожном вокзале города Курска.



Автобусное сообщение осуществляется по следующим маршрутам в прямом и обратном направлении: Курск - Фатеж - Линец - Железногорск; Курск - Курчатов; Курск - Курчатов - пос. имени Карла Либкнехта - Льгов; Курск - Курчатов - пос. имени Карла Либкнехта - Льгов - Ивановское - Рыльск; Курск - Медвенка - Дрозды - Обоянь; Курск - Б.Солдатское - Суджа.



Работа по внедрению единых билетов также ведется в Волгоградской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях.



Проект перевозок по единому билету в Крым и обратном направлении реализуется с 2014 года. С 2017 года мультимодальные перевозки осуществляются в Республику Абхазия. За это время услугой воспользовалось более 2 млн пассажиров.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 20.09.2019