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20/09/2019
16:38

Нафтогаз опубликовал цены на газ для промпотребителей

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 октября 2019 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом говорится в сообщении компании.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объёмов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей Нафтогаз предлагает газ по цене 4899.00 - 5458.00 грн за тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

В сравнении с ценами на сентябрь 2019 года, в октябре цены вырастут на 4.9-5.6%.

Напомним, с 1 октября 2015 года вступил в силу закон Украины "О рынке природного газа", который предусматривает, что поставки природного газа осуществляются по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъекты рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязательства в объёме и на условиях, определенных кабинетом министров Украины.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.


"AK&M" от 20.09.2019
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