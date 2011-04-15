Нафтогаз опубликовал цены на газ для промпотребителей

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 октября 2019 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом говорится в сообщении компании.



Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объёмов закупки и условий оплаты.



В зависимости от этих показателей Нафтогаз предлагает газ по цене 4899.00 - 5458.00 грн за тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).



В сравнении с ценами на сентябрь 2019 года, в октябре цены вырастут на 4.9-5.6%.



Напомним, с 1 октября 2015 года вступил в силу закон Украины "О рынке природного газа", который предусматривает, что поставки природного газа осуществляются по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъекты рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязательства в объёме и на условиях, определенных кабинетом министров Украины.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.





"AK&M" от 20.09.2019