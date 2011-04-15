НПФ нарастили вложения в корпоративные облигации, ЦБ

Доля корпоративных облигаций в структуре пенсионных накоплений на конец II квартала 2019 года превысила 50% (+3.9 процентного пункта за квартал), в пенсионных резервах она составила 40.8% (+0.5 процентного пункта), отмечается в "Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов", сообщил ЦБ.



Увеличение доли корпоративных облигаций произошло в том числе за счёт уменьшения долей государственных ценных бумаг. Такой динамике мог способствовать продолжающийся рост спредов между доходностями корпоративных и государственных облигаций. В таких условиях для НПФ могла вырасти привлекательность инвестирования средств в более рисковые, но и более доходные по сравнению с гособлигациями корпоративные облигации.



Вместе с тем о нежелании НПФ принимать на себя дополнительные риски может свидетельствовать сдержанная динамика доли акций в инвестициях: за квартал она незначительно выросла, но осталась невысокой.



Инвестиционный портфель пенсионных средств НПФ на конец июня 2019 года превысил 4 трлн руб. Пенсионные резервы за апрель-июнь 2019 года выросли на 2.6%, пенсионные накопления - на 2.4% (+3.1% кварталом ранее). Незначительное замедление темпов прироста портфеля пенсионных накоплений по сравнению с предыдущим кварталом связано с тем, что в январе-марте 2019 года влияние на величину показателя оказывал перевод средств из ПФР по итогам переходной кампании 2018 года. Без учета влияния этого фактора темпы прироста пенсионных накоплений ускорились.



Положительные темпы прироста пенсионных накоплений были обусловлены результатами инвестирования. Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений за полугодие достигла 10.4%. Показатель по расширенному пенсионному портфелю ВЭБ был ниже и составил 8.4%. Все фонды показали положительную доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений. Доходность размещения пенсионных резервов составила 8.3%. Росту доходности способствовала благоприятная конъюнктура фондового рынка.



"AK&M" от 20.09.2019