Годовую отчётность с 2020 года нужно будет предоставлять только в ФНС

Обязательный экземпляр годовой отчётности с 2020 года нужно будет предоставлять только в Налоговую службу, так как именно она будет формировать и вести государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности (ГИР БО). Об этом говорится в сообщении ФНС.



В Росстат подавать её больше не нужно.

Новая информационная страница на сайте ФНС России разъясняет сроки и формы направления отчетности, а также дает ответы на часто задаваемые вопросы.



Так, годовая отчётность будет сдаваться в электронном виде не позднее трёх месяцев после окончания налогового периода. При этом для субъектов малого предпринимательства предусмотрен переходный период - на протяжении 2020 года они могут сдавать её на бумаге или в электронном виде. Полностью от предоставления отчётности освобождаются организации государственного сектора, Центральный банк РФ и отчитывающиеся перед ним финансовые организации, религиозные организации, а также те компании, чья отчётность содержит сведения, относящиеся к государственной тайне. Кроме того, в ГИР БО не представляется последняя бухгалтерская отчётность реорганизуемых или ликвидируемых юрлиц.



Если в годовой отчётности обнаружится ошибка, то представить её в исправленном виде можно будет в течение 10 рабочих дней с даты утверждения самой отчётности или со дня внесения исправления. То есть срок направления скорректированной отчётности для ООО - 10 рабочих дней после 30 апреля, а для акционерных обществ - 10 рабочих дней после 30 июня. Представленная после указанных сроков отчётность в ГИР БО размещена не будет.



"AK&M" от 20.09.2019