Газпром допустил возможность работать по европейским правилам с Украиной.



Как говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" по итогам очередного раунда трехсторонних переговоров между делегациями Украины, России и Европейской Комиссии об условиях использования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы (ГТС) после завершения действующего контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" 1 января 2020 года, Газпром впервые допустил возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года.



В рамках этого процесса украинская сторона представила участникам переговоров будущего выделенного оператора ГТС Украины - ООО "ГТСУ", который передал российской стороне проекты договора о взаимодействии между операторами сопредельных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку. Со своей стороны, Нафтогаз передал россиянам дорожную карту действий для завершения выделения оператора ГТС (анбандлинга).



Стороны провели анализ открытых вопросов, по которым на сегодня нет единой позиции и согласились продолжить переговоры в октябре.



"Главное - мы начали обсуждать переход на европейские правила в вопросах транспортировки российского газа через территорию Украины. Есть сдержанный оптимизм. Но и к пессимистическому сценарию мы также готовы лучше, чем когда-либо. До следующего раунда переговоров в октябре есть много "домашней" работы по совершенствованию украинского законодательства. Надо наверстать время, которое потеряно на изобретение "уникальных велосипедов". Но опыт эффективного сотрудничества в процессе согласования рабочего механизма анбандлинга в течение последних трех недель очень вдохновляет: если так же подойти к приведению украинского регулирования газового сектора в полное соответствие с европейским - все сделаем вовремя и качественно", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, цитируемый в сообщении.



"AK&M" от 20.09.2019