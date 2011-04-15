РЖД открыли продажи билетов на модернизированный поезд "Сапсан"

ОАО "РЖД" открыло продажи билетов на модернизированный поезд "Сапсан", который начнёт курсировать между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом с 18 декабря 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Первый обновлённый "Сапсан" отправится в путь 18 декабря 2019 года в составе поезда N 760А Москва - Санкт-Петербург в 09:40. Затем он будет совершать рейсы в составе поездов N 771Н, следующих по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород по понедельникам, средам и пятницам, N 757Н сообщением Нижний Новгород - Санкт-Петербург по вторникам, четвергам и субботам, а также NN 757А,774А, курсирующих между Санкт-Петербургом и Москвой по воскресеньям.



В планах РЖД - в ближайшие два года модернизировать все 16 составов поездов "Сапсан".



Напомним, в этом году компания отмечает десятилетие регулярного движения высокоскоростных поездов "Сапсан" между Санкт-Петербургом и Москвой, которое было открыто в декабре 2009 года. К этому событию приурочены изменения как в интерьере модернизированного поезда (замена обивки и чехлов кресел, цветовое оформление салонов), так и изменения, направленные на повышение комфорта в пути следования. Учитывая пожелания пассажиров, в креслах предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств и USB-разъёмы.



В поезде произведена замена освещения с добавлением функции регулировки яркости в зависимости от времени суток, установлены кулеры с питьевой водой, заменены оконные затемняющие шторы. Для самых маленьких пассажиров организована детская зона с игровым уголком в вагоне N 10, а в туалетной комнате вагона N 9 появился пеленальный столик.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 20.09.2019